Taşımalı eğitim yapılan köy yollarında karla mücadele çalışması sürüyor

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekipleri, taşımalı eğitim yapılan grup köy yollarında karla mücadelesine devam ediyor.

Iğdır'da İl Özel İdaresi ekipleri, taşımalı eğitim yapılan grup köy yollarında karla mücadelesine devam ediyor.

Yüz yüze eğitimde aksama yaşanmaması için il merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı kapalı köy yollarını açmak için gayret gösteren ekipler, 24 saat mesai yapıyor.

İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış, özellikle yüz yüze eğitime başlanan köy okullarında eğitimin aksamaması için yoğun karla mücadele verdiklerini belirterek, "Karla mücadele çalışmamız devam ediyor. Köy okullarının eğitim ve öğretime başlamasıyla birlikte özelikle taşımalı eğitimin yapıldığı grup köy yollarını açarak eğitimin aksamaması için 24 saat mesai yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer