Iğdır'da tarihi mezarlıkta kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Iğdır'da tarihi bir mezarlıkta yasa dışı kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.
10.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:30
Iğdır'da tarihi bir mezarlıkta yasa dışı kazı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.
Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde bulunan tarihi bir mezarlıkta kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, mezarlıkta define arayan 7 kişiyi, kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA