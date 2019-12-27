Iğdır'da tarihi lahitleri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Iğdır'da, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen lahitleri satmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen lahitleri satmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, 4 kişinin Orta Çağ dönemine ait 2 lahiti satmaya çalıştıkları belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda E.T, R.Ç, F.M. ve T.M, lahitleri satmak üzereyken yakalandı.
Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü, lahitlere ise el kondu.