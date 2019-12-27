Iğdır'da tarihi lahitleri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı
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Iğdır'da tarihi lahitleri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Iğdır'da, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen lahitleri satmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:28
Iğdır'da tarihi lahitleri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı

'da, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen lahitleri satmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, 4 kişinin Orta Çağ dönemine ait 2 lahiti satmaya çalıştıkları belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda E.T, R.Ç, F.M. ve T.M, lahitleri satmak üzereyken yakalandı.

Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü, lahitlere ise el kondu.

Kaynak: AA
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