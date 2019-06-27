Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Iğdır'da tarihi eser niteliğindeki 2 gözyaşı şişesi ile Osmanlı dönemine ait bir kolye ucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu bir araçtaki kişilerin ellerindeki tarihi eserleri Van'dan satmak amacıyla Iğdır'a getireceği bilgisi alındı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Van-Iğdır kara yolunun Suveren yol kontrol ve arama noktasında tedbirlerini sıklaştırdı.

Bir süre sonra kontrol noktasına gelen H.U. idaresindeki aracı durdurup arayan ekipler, tarihi eser niteliği taşıyan 2 gözyaşı şişesi ile Osmanlı dönemine ait bir kolye ucu ele geçirdi.

Savcılığın talimatı ile eserlere el konulurken, H.U. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA