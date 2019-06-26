Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Iğdır'da 646 adet tarihi gümüş sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Akyumak köyünde bisikletle ilerleyen C.K'yi durumundan şüphelenerek durdurdu.

Ekiplerce bu kişinin kullandığı bisikletin arkasındaki selede yapılan aramada, bir çantaya konulan tarihi gümüş sikkeler bulundu.

Gözaltına alınan C.K'nin evinde de arama yapan ekipler, bir miktar daha tarihi sikke ele geçirdi.

Böylece toplam 646 adet tarihi gümüş sikke ele geçiren ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakılan zanlıdan ele geçirilen tarihi sikkeler yetkililere teslim edildi.

Kaynak: AA