Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk

Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır kent merkezinde 19 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Iğdır kent merkezinde 19 günlük tam kapanma sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Tüm Türkiye'de 29 Nisan Perşembe günü uygulanan tam kapanma modeli bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Iğdır kent merkezinde de vatandaşların dışarıya çıkmasıyla birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Kent merkezinde insan yoğunluğunun yanı sıra oluşan araç trafiğiyle birlikte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

'Devlet ve millet olarak artık bu maskeden kurtulmak istiyoruz'

Kapanmanın sona ermesiyle birlikte dolaşmak için dışarı çıktığını belirten Çerkez Akın, "Bugün kapanmadan sonraki ilk gün. Çarşıya geldiğimizde çarşının tıklım tıklım olduğunu gördük. İnşallah bu yoğunluk virüsün yeniden artmasına neden olmaz. İnşallah her şey daha güzel olur ve biz de bu illetten kurtulmuş oluruz. Devlet ve millet olarak artık bu maskeden kurtulmak istiyoruz. Maske ile dolaşmaktan bıktık" dedi.

'Bu illetten kurtulmak istiyorsak kurallara harfiyen uymalıyız'

Tam kapanma sonrası vatandaşların dışarıya çıkışlarda kademeli bir yol izlemesi ve kurallara riayet etmesi gerektiğine vurgu yapan vatandaşlardan Mustafa Güç, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir senedir sağlık çalışanlarımız bu virüsle mücadele ediyor, biz mücadele ediyoruz. Bu illetten kurtulmak istiyoruz. Tam kapanma sonrası bugün cadde ve sokaklar vatandaşlara açıldı. Vatandaşların çoğu dışarıda. Bu şekilde olmamalı. Kademeli bir şekilde dışarıya çıkışlar sağlanmalı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu illetten kurtulmak istiyorsak kurallara harfiyen uymalıyız." - IĞDIR

Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
'Tam kapanma' sona erdi, 'kademeli normalleşme' başladı
"Tam kapanma" sona erdi, "kademeli normalleşme" başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Şenol Güneş Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Iğdır'da tam kapanma sonrası ilk yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:00:23. #1.14#

title