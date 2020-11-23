Sulama kanalına düşen köpeği AFAD kurtardı
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Sulama kanalına düşen köpeği AFAD kurtardı

23.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:13

Iğdır'da sulama kanalına düşen köpek, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Iğdır'da sulama kanalına düşen köpek, bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Yaycı köyünde yaşayan vatandaşlar, bir sulama kanalından köpek sesi geldiğini duyunca durumu AFAD yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, kanal düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle kanala inen ekipler, yarım saat süren çalışma sonunda köpeği buradan çıkardı. Vatandaşlardan Abdüsselam Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulama kanalından köpek iniltisini duyduğunu belirterek "Sesin geldiği yöne baktığımda sulama kanalına düşen ve çıkamayan köpeği fark ettim. Hemen yetkilileri arayarak haber verdim. Bir insan gibi sanki ağlıyordu, onu burada bırakmaya yüreğim el vermedi. AFAD ekipleri köpekleri kurtardı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. Sağlık durumu iyi olan köpek, kurtarıldıktan bir süre sonra ekiplerin yanından ayrıldı.

Sulama kanalına düşen köpeği AFAD kurtardı
Sulama kanalına düşen köpeği AFAD kurtardı
Sulama kanalına düşen köpeği AFAD kurtardı
Sulama kanalına düşen köpeği AFAD kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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