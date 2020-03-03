Iğdır'da su birikintisinde erkek cesedi bulundu
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Iğdır'da su birikintisinde erkek cesedi bulundu

Iğdır'da su birikintisinin içinde bir erkek cesedi bulundu.

03.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:06
Iğdır'da su birikintisinde erkek cesedi bulundu

'da su birikintisinin içinde bir erkek cesedi bulundu.

Mahallesi'nde çevredekiler, su birikintisinin içinde yatan bir kişi gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kimliğinden adının Mehmet Bilben olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilben'in cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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