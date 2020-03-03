Iğdır'da su birikintisinde erkek cesedi bulundu
Iğdır'da su birikintisinin içinde bir erkek cesedi bulundu.
Iğdır'da su birikintisinin içinde bir erkek cesedi bulundu.
Konaklı Mahallesi'nde çevredekiler, su birikintisinin içinde yatan bir kişi gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kimliğinden adının Mehmet Bilben olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilben'in cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA