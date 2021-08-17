Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, şahısların adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Iğdır'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, şahısların adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İ.T, B.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınarak jandarmaya getirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile 1 tablet, 4 cep telefonu, 3 sim kart, 3 hafıza kartı ve 3 CD ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Iğdır'da sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler
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