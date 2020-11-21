Iğdır'da sonbahar temizliği
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Iğdır'da sonbahar temizliği

21.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:14
Iğdır'da sonbahar temizliği

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün il genelinde kış mevsimi öncesi başlattığı temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırımlar, ana cadde ve yollarda dökülen yapraklar büyük bir titizlikle temizlenerek kış aylarına hazırlanıyor. Sonbahar mevsimi ile birlikte ağaçlarından sararıp düşen yapraklar çevre kirliliği oluşturmaması için devamlı toplanıyor. Çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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