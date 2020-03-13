Iğdır'da son bir ayda 80 bin 673 TL trafik cezası uygulandı
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Iğdır, 3. Sayfa

Iğdır'da son bir ayda 80 bin 673 TL trafik cezası uygulandı

Iğdır il genelinde daha güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı.

13.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:48
Iğdır'da son bir ayda 80 bin 673 TL trafik cezası uygulandı

Iğdır il genelinde daha güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan sivil trafik ekipleri, vatandaşların yasal mevzuat çerçevesinde güvenli, kaliteli ulaşım ve taşıma hizmeti alması, yoğun sürekli ve etkin bir trafik denetim sisteminin oluşturulması, haksız kazanç temin eden korsan taşımacılığın önlenmesi, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması ve vatandaşların devlete ve emniyet teşkilatına olan güven duygusunun arttırılması amacıyla il genelinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda Belediye sınırlarında yetkisiz olarak yolcu taşıdığı tespit edilen 9 Araç sürücüsüne K.T.K. 'nun EK2/3 maddesi gereği 55.269 TL cezai işlem uygulandı. Bu araçlar 60 gün trafikten men edilip yetkisiz olarak yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlardan taşıma hizmeti alan 9 yolcuya K.T.K.' nun EK2/6 maddesi gereğince 3.681 TL, para cezası kesildi.


Şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen 25 sürücüye, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 33 sürücüye, seyir halinde cep telefonu ile konuşan 28 sürücüye K.T.K.' nun ilgili maddelerince 21.723 TL, toplamda 80.673 TL trafik idari para cezası uygulandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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