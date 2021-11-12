Iğdır'da sokak ortasında taşlı, sopalı, keserli kavga - Haberler
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Iğdır'da sokak ortasında taşlı, sopalı, keserli kavga

Demirören Haber Ajansı / Suat Aydın - Haberler | Güncel
Iğdır'da sokak ortasında taşlı, sopalı, keserli kavga

IĞDIR'da, iki grup arasında sokak ortasında taşlı, sopalı ve yumruklu kavga çıktı.

IĞDIR'da, iki grup arasında sokak ortasında taşlı, sopalı ve yumruklu Kavga çıktı. Bazı kişiler, nalbur dükkanı önünden aldıkları keser ve kazma sapı ile birbirlerine saldırdı.

Olay, dün Cumhuriyet Caddesi yakınlarında meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyürken, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bazı kişilerin ise nalbur dükkanı önünden aldıkları keser, kazma sapı ve diğer malzemeleri alıp, birbirlerine saldırdığı görüldü. Çevredekiler ile esnafın ayıramadığı kavgayı, ihbarla gelen polis ekipleri sonlandırdı.


Iğdır'da sokak ortasında taşlı, sopalı, keserli kavga

Iğdır'da sokak ortasında taşlı, sopalı, keserli kavga

Iğdır'da sokak ortasında taşlı, sopalı, keserli kavga

Demirören Haber Ajansı / Suat Aydın - Son Dakika Haberleri
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