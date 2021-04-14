Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | Yerel

Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor Iğdır'da etkili olan yağmur ve soğuk havalar nedeniyle fide satışlarında durgunluk yaşanıyor.

Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan yağmur ve soğuk havalar nedeniyle fide satışlarında durgunluk yaşanıyor.

Iğdır'da etkili olan rüzgar ve aralıklarla yağan yağmur fide satışlarını olumsuz etkiliyor. Nisan ayına girilmesine rağmen soğuk hava ve sağanak yağışların etkisini sürdürdüğü Iğdır'da, fide tohumu satan esnaf zor zamanlar geçiriyor. Sıcak havalarda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen fide tohumları soğuk havalar nedeniyle hak ettiği ilgiyi henüz görmüyor.

'Sıcak havalar fide satışları için çok önemli'

Havaların soğuk olmasının fide satışlarını olumsuz etkilediğini ve bu yüzden fide tohumlarının henüz vatandaşlar tarafından hak ettiği değeri görmediğini kaydeden esnaf Ali Soban, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"İşlerimiz bu sene geçen seneye oranla düşük seyrediyor. Biz de fide tohumu sezonunu yeni açtık sayılır. Havaların soğuk olması bizim işlerimizin düşük seyretmesinde oldukça etkili oluyor. Sıcak havalar fide satışları için çok önemli. Bu ayın 20'sinden itibaren havaların düzelmesini bekliyoruz. Bu şekilde işlerimiz inşallah tekrar düzelecek. Havaların ısınması ve sıcaklıkların tam anlamıyla kendisini hissettirmesiyle birlikte vatandaşlarımızın her sene olduğu gibi bu sene de fide tohumlarına ilgi göstermesini bekliyoruz.

Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor
Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor
Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor
Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Iğdır'da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 19:10:35. #1.16#

title