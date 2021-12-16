Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu Iğdır'da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Ağaç ve çatıların üzerinin kırağı tuttuğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Iğdır'da düşük hava sıcaklığı gece eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havada devam eden inşaatta çalışanlar ise zor anlar yaşıyor. Soğuk hava nedeniyle çok zorlandıklarını ifade eden Mehmet Ukay," Bu sene hava çok soğuktur. Kömür ve odun yetiştiremiyoruz" dedi.

Araç camlarının buz tuttuğu kentte vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

Iğdır'da soğuk hava ve sis etkili oldu

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title