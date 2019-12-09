Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü
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Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü

Iğdır'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:31
Iğdır'da sis, görüş mesafesini düşürdü

'da gece başlayan sis, da etkisini sürdürerek sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.


Iğdır'da şehir merkezi ile ilçelerde gece başlayan sis sabah da etkisini sürdürerek hem hayatı olumsuz etkiledi hem de sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Sürücülerin görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakıp, trafikte seyretti.


Günün ilerleyen saatlerinde şehir merkezinde sis çekilirken, yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürmeye devam etti. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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