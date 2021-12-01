Iğdır'da sis etkili oldu - Haberler
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Iğdır'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Iğdır'da sis etkili oldu Iğdır'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da sis etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'da gece başlayan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sis farlarını yakıp, hızlarını düşürerek trafikte seyretti. Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, bisiklet kullanan vatandaşlar hem soğuk hava hem de sis ile mücadele etti.

Iğdır'da sis etkili oldu

Iğdır'da sis etkili oldu

Iğdır'da sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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