Iğdır'da siren ve alarm sistemleri test edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz."