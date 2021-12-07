Iğdır'da siren ve alarm sistemleri test edilecek
Iğdır'da hayata geçirilen İkaz ve Alarm Siren Sistemi'nin (İKAS), 13-17 Aralık tarihlerinde testleri yapılacak.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da hayata geçirilen İkaz ve Alarm Siren Sistemi'nin (İKAS), 13-17 Aralık tarihlerinde testleri yapılacak.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'a İKAS kuruldu.
Kurulan sistemde, 13-17 Aralık tarihlerinde siren ve anons ile SMS ve mobil bilgilendirme testleri yapılacak.
Test esnasında vatandaşların endişeye kapılmamaları uyarısı yapıldı.
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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri