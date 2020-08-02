Iğdır'da şimşekler geceyi aydınlattı
Iğdır'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
02.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:05
Iğdır'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.
Dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında şehrin birçok yerinde peş peşe şimşek çaktı. Çakan şimşekler şehri aydınlatırken güzel görüntüler de oluşturdu. Gündüzleri sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Iğdır'da yağan yağmur havanın sıcaklığını da biraz kırdı. - IĞDIR
Kaynak: İHA