Iğdır'da sigara kaçakçılığı operasyonu

02.11.2019 12:06

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 bin paket sıkıştırılmış sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesi Zülfikar köyü yakınlarında, M.Ö., K.G. ve F.Y. isimli şahısların bulunduğu araçta yaptıkları aramada, elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş 6 bin paket sıkıştırılmış sigara ile 57 adet usulsüz edinilmiş küçükbaş hayvan kulak küpesi ele geçirildi.



Kaçakçılıktan gözaltına alınan M.Ö., K.G. ve F.Y. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA