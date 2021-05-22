Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu Iğdır'da ikindi saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve beraberinde oluşan toz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.