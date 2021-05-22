Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu
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Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu Iğdır'da ikindi saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve beraberinde oluşan toz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da ikindi saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve beraberinde oluşan toz fırtınası vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Iğdır'da ikindi saatlerinde rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu. Özellikle Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı köylerde etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası köylülere zor anlar yaşattı. Oluşan rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar önünü görmekte zorlanırken, evlerinin önünde istiflenmiş şekilde bulunan sac tabakaları fırtınanın etkisiyle metrelerce öteye savruldu. Oluşan fırtına ve toz nedeniyle vatandaşlar ise evlerine kapandı.

Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu
Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu
Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu
Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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Iğdır'da şiddetli rüzgar ve toz fırtınası etkili oldu - Haberler
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