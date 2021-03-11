Iğdır'da seracılar yeni sezon fide dikimine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iğdır'da seracılar yeni sezon fide dikimine başladı

11.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:47
Iğdır'da seracılar yeni sezon fide dikimine başladı

Iğdır'da yaz dönemi sebzelerinin tohum ve fide dikimine seralarda başlanıldı.

Iğdır'da yaz dönemi sebzelerinin tohum ve fide dikimine seralarda başlanıldı.

Bahar mevsiminin iyice hissedilmeye başlanması ile sebze fideleri toprakla buluşturmaya başlandı. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında %50 hibeli olarak geçen yıl çiftçilere kazandırılan seralarda bu yılkı üretim sezonu açılarak fide dikimleri başladı. Proje kapsamında Oba Köyündeki sera sahibi çiftçi İmdat Gümüştekin üretim sezonunu başlatarak domates fidelerinin dikimini yaptı. Fide dikiminde Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çiftçilere destek verecek.

Herhangi bir aksilik olmaması durumunda 60 gün gibi kısa sürede bir domatesler olgunlaşarak pazara çıkacak. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Nükhet Duru Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'da seracılar yeni sezon fide dikimine başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 15:01:13. #1.14#
title