Iğdır'da şehit olan 13 polis için mevlit okundu

Iğdır'da şehit olan 13 polis için mevlit okundu IĞDIR - Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Iğdır'da şehit olan 13 polis için mevlit okundu

IĞDIR - Iğdır'da, 8 Eylül 2015'te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için için Iğdır Ulu Camii'nde Mevlit okundu, dualar edildi. Cuma namazı sonrası polis memurları cami cemaatine gül suyu ve lokum ikram etti.

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Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılan bomba, 13 polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum