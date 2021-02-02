Iğdır'da sahte para operasyonu

Iğdır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi, 7 bin 850 TL sahte para ile yakalandı.

Iğdır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi, 7 bin 850 TL sahte para ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Iğdır'da piyasaya sürülmek üzere şehir dışından sahte para getirildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin evine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramalarda tamamı 50 liralık banknotlardan oluşan 157 adet sahte para ele geçirildi.

Kentte piyasaya sürmek için il dışından 7 bin 850 lira sahte para getirdiği belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız