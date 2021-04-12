Iğdır'da sahte içki üreten 2 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'da sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Iğdır'da sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılmak üzere depolanmış 150 litre faturasız etil alkol ve 10 litre katkı maddesi ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız