Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Iğdır'da sahte banknot ve kaçak içki ele geçirildi

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte banknot ile kaçak içki ele geçirildi.

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte banknot ile kaçak içki ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır- Doğubayazıt kara yolunda seyir halinde olan 2 araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçlardan birinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 100 TL'lik 198 sahte banknot, diğerinde ise 6 bin 500 TL değerinde 12 şişe kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak İçki, Jandarma, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title