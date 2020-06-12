Iğdır'da sahte altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla Elazığ'da 4 kişi yakalandı Iğdır'da sahte altın ile dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Elazığ'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da sahte altın ile dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Elazığ'da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, Iğdır'da meydana gelen sahte altın ile dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin Elazığ'da olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri, araçta bulunan A.K, S.Ç, H.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada bir gerçek, 22 de sahte altın diş ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA