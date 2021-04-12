Iğdır'da sahte alkol operasyonu
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Iğdır'da sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır'da sahte alkol operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 150 litre faturasız etil alkol ile 10 litre katkı maddesi ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 150 litre faturasız etil alkol ile 10 litre katkı maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 150 litre faturasız etil alkol ile 10 litre katkı maddesi ele geçirildi. Iğdır merkezde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada sahte alkollü içki üretmek maksadıyla depolanan 150 litre faturasız etil alkol ile 10 litre katkı maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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