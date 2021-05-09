Iğdır'da sağanak yağış
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Iğdır'da sağanak yağış

Iğdır'da sağanak yağış
İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | Güncel

Iğdır'da sağanak yağış Iğdır'da ikindi saatlerinde yağmaya başlayan yağmur kenti etkisi altına aldı.

Iğdır'da sağanak yağış

IĞDIR - Iğdır'da ikindi saatlerinde yağmaya başlayan yağmur kenti etkisi altına aldı.

Iğdır kent merkezinde bir anda yağmaya başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. İkindi saatlerine doğru yağmaya başlayan yağmura kısıtlamalardan muaf olan inşaat işçileri yakalandı. İşçiler ıslanmamak için korunaklı yerlere geçtiler. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan yağmurdan geriye ise cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri kaldı.

Iğdır'da sağanak yağış
Iğdır'da sağanak yağış
Iğdır'da sağanak yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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