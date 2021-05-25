Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
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Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu Iğdır'da aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren doluyla beraber sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağmur Iğdır şehir merkezini etkisi altına alırken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Iğdır'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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