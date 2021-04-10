Iğdır'da sağanak ve dolu etkili oldu
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Iğdır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Iğdır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Iğdır'da aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır'da aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sağanak ve doluya hazırlıksız yakalananlar, evlerinin önündeki araçları kartonlarla kapatarak hasara karşı önlem aldı.

Belediye ekipleri de taşkın yaşanmaması için vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı.

Vatandaşlardan Merthan Sofuoğlu, dolu aniden bastırınca, evinden aşağı inip aracında hasar oluşmasını önlemek için üzerini kartonla kapattığının söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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