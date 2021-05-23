IĞDIR'DA SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
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IĞDIR'DA SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılan Iğdır'da akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. Öğleden sonra başlayan rüzgar saat 18.30 sıralarında etkisini artırdı. Saatteki hızı 70-90 kilometre olan rüzgar bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Karakoyunlu ilçesinde fırtına nedeniyle 1 işyeri ile 5 evin çatısını uçtu. Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye dağıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına saat 19.00 sıralarında yerini yağmura bıraktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)

IĞDIR'DA SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
IĞDIR'DA SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
IĞDIR'DA SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
IĞDIR'DA SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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