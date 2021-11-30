Iğdır'da Roma dönemine ait dibek taşını satmaya çalışan kişi yakalandı - Haberler
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Iğdır'da Roma dönemine ait dibek taşını satmaya çalışan kişi yakalandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da Roma dönemine ait dibek taşını satmaya çalışan kişi yakalandı

Iğdır'da bir kişi, Roma dönemine ait dibek taşını satmaya çalışırken yakalandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir kişi, Roma dönemine ait dibek taşını satmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, bir kişinin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki taşınmaz kültür varlığını satmaya çalıştığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda şüphelinin Erhacı köyündeki evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait ve Taşınmaz Kültür Varlığı olduğu belirlenen tarihi eser niteliğinde dibek taşı ile testi ve çömlek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da Roma dönemine ait dibek taşını satmaya çalışan kişi yakalandı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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