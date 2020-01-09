Iğdır'da "Rehber Öğretmeniz, Her Yerdeyiz" etkinliği düzenlendi

09.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:30

Iğdır'da, Milli Eğitim Müdürlüğünce 50 okulda veli semineri yapıldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde, kentte "Rehber Öğretmeniz, Her Yerdeyiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 90 rehber öğretmen, rehber öğretmeni olmayan 50 okulla eşleştirildi.

Rehber öğretmenler okullarda toplanan velilere seminer verdi.

Projenin devamında eş zamanlı öğrenci ve öğretmen etkinliklerinin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA