Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği
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Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği

Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Iğdır'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde korona virüs kısıtlamalarından dolayı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Iğdır'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde korona virüs kısıtlamalarından dolayı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Tüm Türkiye'de uygulamaya sokulan tam kapanma dönemi nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik yaşanırken Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de tablo değişmedi. Alınan tedbirler kapsamında Iğdır kent genelinde normal günlerde insan yoğunluğunun yaşandığı alanlar tam kapanmadan dolayı yine boş kaldı. Kapanma döneminin uygulandığı günden bu yana Iğdırlı vatandaşların alınan kararlara riayet ettiği gözlendi. Öte yandan polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında denetimler yaparak çalışmalarını sürdürdü. - IĞDIR

Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği
Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği
Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği
Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği
Iğdır'da Ramazan Bayramı'nda korona virüs sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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