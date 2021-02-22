Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 8 kişi tutuklandı

Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15 Şubat tarihinde kentin farklı noktalarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler, Iğdır ve köylerinde 15 Şubat tarihinde jandarma ekiplerince farklı adreslere düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne malzeme ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız