PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
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PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 21:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:20

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK'ya malzeme ve finans sağladıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
PKK/KCK operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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