Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler

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Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA, Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da piyasaya sahte banknot sürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahtecilik ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a gelen 2 araçta arama yapıldı.

Aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 198 adet sahte 100 liralık banknot ile 12 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İki zanlı da gözaltına alındı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Doğubeyazıt, Iğdır, Ağrı, Güncel, Haberler

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