Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması
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Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması

İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN - Haberler | 3. Sayfa

- Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması Iğdır'da pide kuyruğunda maskesini takmadan sıra bekleyen bir kadın ile kendisini uyaran bir kişi arasında tartışma çıktı.

- Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması

IĞDIR - Iğdır'da pide kuyruğunda maskesini takmadan sıra bekleyen bir kadın ile kendisini uyaran bir kişi arasında tartışma çıktı.

Iğdır'da merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınının önünde, maskesini takmadan pide kuyruğuna giren kadın ile kendisini uyaran genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma giderek büyüyünce çevredeki vatandaşlar araya girerek her 2 tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Maske takmadığı için kendisini uyaran gence tepki gösteren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşanan tartışmada maskesiz kadının sert tepkisine maruz kalan gençte çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilerek evine gönderildi. Duyarlı vatandaşlar sayesinde tartışma daha fazla büyümeden sona erdi.

Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması
Iğdır'da pide kuyruğunda maske tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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