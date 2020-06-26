Iğdır'da pandemi sonrası düğün hazırlıkları başladı
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Iğdır'da pandemi sonrası düğün hazırlıkları başladı

Iğdır'da pandemi sonrası düğün hazırlıkları başladı Türkiye'de tüm sektörlere darbe vuran Korona virüs sonrası Iğdır'da düğün hazırlıkları yeniden başladı.

26.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:35

Iğdır'da pandemi sonrası düğün hazırlıkları başladı

IĞDIR - Türkiye'de tüm sektörlere darbe vuran Korona virüs sonrası Iğdır'da düğün hazırlıkları yeniden başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsten dolayı yayınlanan genelgeyle, toplu halde yapılacak olan tüm etkinlikler iptal edilmişti. Pandemiden dolayı düğünler ertelenince düğün sektörü de derinden etkilendi. Yaklaşık geçen 3 ay gibi bir zamandan sonra düğün sezonu belli kuralar çerçevesinde yeniden açılıyor.

Pandemi öncesi düğün törenlerini tek tek iptal eden çiftler yeniden randevular alarak düğün yapmaya hazırlanıyor. Iğdır'da düğün ve kına organizasyonu yapan iş insanı Cansel Pusa, düğün sezonun yeniden açılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Korona dönemin 3 ayını atlatarak düğün sezonuna 1 Temmuzda başlayacağız. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Umarım Türkiye'de böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dedi.

Iğdır'da düğün fotoğrafçılığı yapan Sebahattin Yum, bütün randevuların dolduğunu çiftleri mağdur etmemek için planlama yaptıklarını söyleyerek, "Pandemi'den dolayı ertelenen düğünler 1 Temmuzdan itibaren yeniden başlıyor. Biz fotoğrafçılar da şu an için birçok rezervasyon aldık. Düğünler üst üste gelince böyle bir sıkıntı çıktı" dedi.

Iğdır'da pandemi sonrası düğün hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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