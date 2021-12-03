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Iğdır'da özel sporcular dilek fenerlerini uçurdu

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da özel sporcular dilek fenerlerini uçurdu

Iğdır'da özel sporcular ve üniversite öğrencileri, dilek fenerlerini yakıp gökyüzüne bıraktı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da özel sporcular ve üniversite öğrencileri, dilek fenerlerini yakıp gökyüzüne bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı'nda yapıldı.

Bir araya gelen özel sporcular ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan üniversite öğrencileri, dilek fenerlerini yakıp uçurdu.

Engellilere dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinliğe katılan sporcu ve öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ercan Elik, AA muhabirine, "Iğdır'ımızın sembolü olan Kılıçlar Anıtı'nda dilek fenerlerimizi uçurduk. Hem sporcularımızı sevindirdik, mutlu ettik hem de bir farkındalık oluşturmak adına faaliyet yapmış olduk. Dünya Engelliler Gününün insanlar tarafından hatırlanması, engellilerin hatırlanması için bir katkımız olduysa ne mutlu bize." dedi.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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