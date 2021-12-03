Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla kafe işletti - Haberler
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Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla kafe işletti

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla kafe işletti

Iğdır'da özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir günlüğüne kafe işleterek farkındalık yarattı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da özel çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir günlüğüne kafe işleterek farkındalık yarattı.

Kentteki Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğretmenleri, Vali Yolu Caddesi'ndeki iş yerini bir günlüğüne "empati kafe"ye dönüştürdü.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ile İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kafenin açılışını yaptı.

Okuldaki özel öğrenciler, gelen yiyecek ve içecek siparişlerini mutfakta hazırladıktan sonra müşterilere servis etti. Öğrenciler, ikramların ardından müzik eşliğinde eğlenip çeşitli gösteriler yaptı.

Fırsat verilmesi halinde engellilerin hayatın her alanında yer alabileceğini göstermek amacıyla uygulanan proje ilgi gördü.

Kafenin işletmesinden elde edilecek gelir, öğrenciler için harcanacak.

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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