Iğdır'da özel öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla kafe işletti

03.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33

Iğdır'da özel çocuklar, kafeyi bir günlüğüne işleterek farkındalık yarattı.

Iğdır Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğretmenleri, hayata geçirdikleri proje kapsamında Vali Yolu Caddesi'nde bulunan bir kafede mutfağa geçerek çay, pasta, börek, gözleme, çiğ köfte ve diğer siparişleri hazırladı. Öğrenciler de öğretmenlerinin hazırladığı ürünleri kafeye gelen müşterilere servis etti. Fırsat verilmesi halinde engellilerin hayatın her alanında yer alabileceğini göstermek amacıyla uygulanan proje ilgi gördü.

"Neler başarabileceklerini herkese göstermek istiyoruz"

Kafeyi ziyaret eden Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Gönen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi. Engelli öğrencilerin meslek edinmesiyle ilgili toplumda eksiklikler olduğunu ifade eden Gönen, "Biz burada öğrencilerimizin, gençlerimizin neler başarabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Fırsat verildiği takdirde bu öğrencilerimizin kendileri açısından tatmin olma, sosyalleşme ve kamuya fayda sağlama noktasında neler başarabilecekleri ortadadır." dedi.

Okulun öğretmenlerinden Mehtap Olgun ise farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek "Amacımız bu çocuklarımıza da fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermektir. Bizim yetersizliğe sahip çocuklarımız genellikle iş imkanı bulamıyor, insanlar ön yargılarla yaklaşıyorlar. Bizim amacımız bu çocukların neler yapabileceklerine dair örnek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Fatih Dündar da kafeye gelenlerden güzel tepkiler aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA