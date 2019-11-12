Iğdır'da özel harekat destekli kaçakçılık operasyonu

12.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52

Iğdır'da özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu ile aksesuarları ve çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin bulunduğu iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen malzemeler ise polislerce el konularak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA