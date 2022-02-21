Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı - Haberler

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Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

Iğdır'da bir oyun salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da bir oyun salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi 370. Sokak'ta bugün öğlen saatlerinde bir oyun salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden aralarında husumet olan iki gruptan bir grup oyun salonunda oyun oynuyordu. Bu esnada içeri giren diğer gruptan kişiler silahla ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu H.Y., E.Y. ve T.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği oyun salonu ise adeta savaş alanına döndü.

Olay yerinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor. - IĞDIR

Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Saldırı, oyunlar, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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