Iğdır'da otomobil küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı
Iğdır'da otomobilin çarptığı sürüde 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Iğdır'da otomobilin çarptığı sürüde 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Davut Çavuşoğlu yönetimindeki 44 PC 526 plakalı otomobil, Tuzluca-Iğdır kara yolunun 35. kilometresinde yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Sürücünün yara almadan atlattığı ancak aracın kullanılamaz hale geldiği kazada, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan kara yolu telef olan hayvanların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.