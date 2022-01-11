Iğdır'da otomobil hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi Alihan Karadağ'a ait 53 AAV 377 plakalı aracı çalıp kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Zanlılar C.Ç. ve Y.A, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda üçüncü zanlı C.Ç. de yakalandı.

C.Ç, Y.A. ve C.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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