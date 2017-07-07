Iğdır'da örtü altı karpuz hasadı başladı



IĞDIR - Iğdır'ın Oba köyünde, 'örtü altı' olarak bilinen ve erken üretilen karpuzların hasadına başlandı.

Iğdır'da 10 yıldır çiftçilik yapan örnek çiftçi Alican Açkan, 200 dönüm arazi üzerinde yetiştirdiği organik karpuzların hasadına başladı.

Ürünleri bölge iller yanı sıra Almanya, Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ettiğini anlatan Alican Açkan, ürünlerinin doğal olmasına önem verdiğini ifade etti. Açkan, "ben organik ürün bulma sıkıntısı çektiğim için bu işi yapmaya başladım. Bugün çok sayıda organik ürün üretip bölgedeki illere ve yurt dışına ihraç ediyorum. Burada ürettiğim ürünlerim doğal, yüzde 100 organik ve marka haline gelmiştir. Malçlama sera olarak 200 dönüme yakın karpuz ekmişiz. Normal hasattan 40 gün önce hasadını yapıyorum. 30 kişiye yakın insan çalıştırıp emek veriyoruz. Şu anda karpuzumuz pazara hazır durumdadır. Iğdır karpuzu da yaklaşık 40 gün sonra çıkacak" dedi.

"Yaptığım işten gurur duyuyorum"

Burada yetiştirdiğimiz karpuzlar malçlama damlama sulama usulu ve tavuk gübresiyle yetişiyor. Çok güzel bir iş yapıyorum ve yaptığım işten de gurur duyuyorum. Şu anda piyasa biraz iyi olduğu için tarladaki fiyatı 50 ila 60 kuruş arası değişiyor. Dışarıdan gelen kabak aşılı karpuz olmasa daha iyi olur. Hükümetten beklentimiz bu kabak aşılı karpuza derhal müdahale etmesi, çünkü bu insan sağlığına da çok zararlıdır" şeklinde konuştu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, bölgede 10 yıldan beri devam eden örnek bir çalışma olduğunu belirtti. Ünlü, "Alican Açkan isimli çiftçimiz örnek çalışmasıyla bölgede 10 yıldır karpuz yetiştiriyor. Her yıl bu şekilde çiftçi günleri ve hasat günleri yapılıyor. Örtü altı yöntemiyle hasat tarihini öne çekerek 25 günlük bir kazancımız oluyor. Karpuzu daha erken ve ekonomik değeri daha yüksek dönemde hasat etmiş oluyoruz. Burada yetişen karpuz da oldukça sulu ve kendine has aromasıyla gerçekten güzel. Sektörün çok tercih ettiği karpuz çeşidi. Çiftçilerimiz çeşit, hasat ve rekolteyi arttırarak karpuzun bu bölgede olduğunu başarılı bir şekilde göstermiş oldu. İnşallah bölgedeki diğer çiftçilerimize de örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Öne çıkan tarımsal ürünlerimizi tanıtacağız"

Iğdır Valisi Ünlü Iğdır'da öne çıkan tarımsal ürünleri tanıtacaklarını dile getirdi. Ünlü, "Başta kayısı olmak üzere öne çıkan tarımsal ürünlerimizi karpuz, domates, elma ve diğer ürünlerimizin tanıtımı ile ilgili de Tarım İl müdürlüğümüze talimat verdik. Çok yakın zamanda inşallah bu çalışmalarla ilgili size müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.