Iğdır'da oluşan sis tabakası görsel şölen sundu
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Iğdır'da oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

Iğdır'ın üzerini kaplayan sis tabakası, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

09.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:48
Iğdır'da oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

'ın üzerini kaplayan sis tabakası, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Sis tabakası altındaki kent, Allah-u 'nın zirvesinden görüntülendi.

Kentin üzerini kaplayan ve güneşin doğuşuyla büyüleyici manzaralar oluşturan sis, uçsuz bucaksız denizi andırdı.

Güneş ışınlarıyla kızıl renge bürünen sis arasındaki Ağrı Dağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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