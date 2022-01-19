Iğdır'da okullar tatil mi? 20 Ocak yarın Iğdır kar tatili var mı? SON DAKİKA Iğdır Valiliği açıkladı

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Iğdır'da yarın okullar tatil mi? Iğdır'da perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Iğdır'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

IĞDIR (Haberler.com) - Iğdır'daperşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Iğdır'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Iğdır Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

IĞDIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Iğdır Valiliği okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, İl merkezi ve Tuzluca ilçesindeki tüm eğitim kurumlarında 20.01.2022 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmesine, il merkezi ve Tuzluca ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerimizin de 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılmasına Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

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