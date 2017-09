Iğdır'da Okul Alışverişi Telaşı

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin okul alışverişi telaşı başladı.



2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Iğdır'da okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenci velileri çocuklarını yanlarına alarak kırtasiyelere akın etti.



Aileler çocuklarının ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlayıp yeni öğretim yılına tam hazır etmek isterken bu durum kırtasiyecilerin yüzünü güldürdü.



Kırtasiyeci Dilber Şahin, Bu yıl satışlardan memnun olduğunu belirterek kendilerinin velilere her türlü kolaylıkları sağladığını söyledi.



Dilber Şahin, "Biz hazırlıklarımızı tamamladık şu an müşterilerimiz çok yoğun ve satışlar iyi gidiyor. Fiyatlarımız genelde her bütçeye uygun. Velilere indirimlerimiz oluyor ve bizlerde yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.



Çanta fiyatlarının ise 60 TL'den başlayıp 40-45 TL'ye kadar inebildiğini söyleyen Kırtasiyeci Dilber Şahin ailelerin okul alışverişi yaparken en çok kaliteye dikkat etmelerini belirtti. Şahin," Aileler genelde kaliteye önem veriyor ve birazda kendi bütçelerine uygun olanları tercih ediyorlar.Bizlerde her türlü kolaylığı sağlayarak yardımcı oluyoruz" dedi. - IĞDIR